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24 июня, 07:32

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 323 украинских БПЛА минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на среду, 24 июня, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 323 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были подавлены над территорией двадцати одного субъекта страны, включая Астраханскую, Воронежскую, Нижегородскую, Оренбургскую и Саратовскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Республику Крым.

Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликидации одного украинского БПЛА, летевшего в сторону столицы. На месте падения обломков дрона работали оперативные службы города.

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