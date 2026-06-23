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23 июня, 14:44

Политика

Путин заявил, что российские военные "добирают" Константиновку

Фото: МАХ/"Кремль. Новости"

Вооруженные силы России в данный момент "добирают" Константиновку в ДНР и продолжают наступление. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Президент добавил, что российские бойцы поджимают врага на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции.

"Нет ни одного места, где было бы наоборот", – подчеркнул Путин.

16 июня Минобороны России сообщало, что наступательные действия в Константиновке ведут штурмовики "Южной" группировки войск. На ту дату российские силы смогли освободить от подразделений ВСУ еще 120 зданий.

Ранее Путин обратил внимание, что свыше одной тысячи образцов техники и оружия прошли в 2025 году апробацию в боевых условиях. В частности, речь идет о беспилотниках с усовершенствованной системой наведения и барражирующих боеприпасах, робототехнических комплексах различного назначения.

Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продвинулись в Константиновке в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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