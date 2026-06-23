Путин заявил, что письмо Зеленского не создает предпосылок к переговорам

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок к переговорам по конфликту, заявил Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Письмо сводится к тому, чтобы создать "конфликтный потенциал". По словам российского лидера, украинская сторона "постоянно говорит" о том, что хочет встречи, при этом продолжая наносить удары, например как недавно по Старобельску в ЛНР.

"Как это понимать? Что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?" – указал Путин, обратив внимание на то, что противник атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы раскачать общество.

Президент пояснил, что при массированном воздействии беспилотников создается некая неуверенность в действиях Вооруженных сил России.

При этом Путин напомнил, что российская сторона пыталась договориться и терпела в течение 8 лет, но в результате была вынуждена встать на защиту людей в Донбассе.

"Они же начали боевые действия на Донбассе, применяли же авиацию, применяли танки, артиллерию против мирного населения. 8 лет мы терпели, все пытались с ними договориться, потом (они. – Прим. ред.) объявили, что не будем договариваться, не будем исполнять минские соглашения. Вынуждены были встать на защиту людей, которые там живут, которые русскими считают себя и частью русского мира", – сказал президент.

4 июня Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо Путину, в котором призвал к завершению конфликта, а также предложил встретиться в третьей стране.

Путин ответил, что не видит оснований для проведения встречи – в мае украинский лидер уже обращался с этой просьбой через российского предпринимателя, а уже на следующей день ВСУ ударили по колледжу в Старобельске.

В результате случившегося 21 человек погиб, 45 пострадали. Следователи завели уголовное дело о теракте. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что корпус образовательного учреждения восстановят, но здание общежития полностью разрушено. Студентов распределят в другие учебные заведения.

