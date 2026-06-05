Глава ЛНР заявил, что главный корпус колледжа в Старобельске восстановят

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Атакованный Украиной главный корпус педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике (ЛНР) будет полностью восстановлен, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Будет полностью восстановлен, но восстановить, в общем-то, наверное, общежитие не получится, потому что оно восстановлению не подлежит – оно разрушено полностью", – цитирует Пасечника ТАСС.

По его словам, на месте общежития возведут другое здание.

Несмотря на произошедшую трагедию, в этом месте будут учиться дети, которые в будущем станут учителями и преподавателями. Также Пасечник выразил надежду, что они будут воспитывать своих детей в духе патриотизма и человечности, а не будут принимать фашизм, злость и ненависть.

Украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. Тогда в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет и один сотрудник.

В результате погиб 21 ребенок, также 45 человек получили ранения различной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

