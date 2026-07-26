Власти Москвы получили право регулировать движение судов в городе

Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"

Владимир Путин подписал закон, наделяющий власти Москвы правом регулировать движение судов на внутренних водных путях в границах города с 1 марта 2027 года. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в кодекс внутреннего водного транспорта РФ и отдельные законодательные акты. Согласно закону, столица сможет регулировать движения судов и получит полномочия по согласованию маршрутов и расписания перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в границах города.

Также Москва сможет вводить дополнительные требования для охраны окружающей среды в целях предотвращения ее загрязнения отходами с судов, устанавливать правила размещения зарядных станций для судов на внутренних водных путях. Кроме того, у столичных властей появится возможность поднимать затонувшее судно или другое затонувшее имущество, после чего утилизировать его.

Вместе с тем документ предполагает право на размещение на внутренних водных путях автоматических стационарных и мобильных спецсредств, которые могут фотографировать и снимать видео для фиксации нарушений правил плавания.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как городские службы реализуют работы по уходу за главной водной артерией столицы – Москвой-рекой. За акваторией реки ухаживают сотрудники ГУП "Мосводосток". Ежедневно коммунальный флот собирает мусор с поверхности воды, устраняет загрязнения и убирает иловый осадок.

