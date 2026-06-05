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05 июня, 13:06

Мэр Москвы

Собянин сообщил о подписании меморандума о развитии московского судостроения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин, первый вице-премьер России Денис Мантуров и председатель Морской коллегии Николай Патрушев подписали меморандум о сотрудничестве по программе льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. Документ был подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно договоренностям, должны быть построены и переданы в лизинг порядка 50 судов, в том числе коммерческих. Это электросуда "Москва 1.0" и "Москва 2.0", "Москва 3.0", а также круизное судно "Московское золотое кольцо".

Стороны вместе будут разрабатывать параметры программы, предложения по изменению нормативных актов, решать организационные и финансовые вопросы. Таким образом столичное судостроение получит поддержку, а Московская верфь будет обеспечена долгосрочными заказами, что должно послужить развитию городского судоходства.

Ранее на воду были спущены первые четыре электросудна "Москва 1.0", произведенные на Московской верфи в Нагатинском затоне.

По словам Собянина, уже к 2030 году в центральной части акватории Москвы-реки не будет кораблей на дизельном топливе. Мэр подчеркнул, что в 2035 году вся река должна полностью перейти на электросуда.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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