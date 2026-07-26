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26 июля, 21:05

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ТАСС: возгорание произошло в ТРЦ "Европолис" на севере Москвы

Пожар произошел в ТРЦ "Европолис" на севере Москвы – СМИ

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар произошел в ТРЦ "Европолис" на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника агентства, возгорание зафиксировали на втором этаже центра. Оно было ликвидировано порошковым огнетушителем до приезда пожарных.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В оперативных службах добавили, что один человек передан бригаде врачей для осмотра.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Гончарной улице в центре Москвы. В результате ЧП пострадал один человек, еще одного вывели из сильно захламленной горящей квартиры и передали врачам.

Пожарным удалось локализовать огонь, а затем полностью ликвидировать.

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