ТАСС: возгорание произошло в ТРЦ "Европолис" на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Пожар произошел в ТРЦ "Европолис" на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника агентства, возгорание зафиксировали на втором этаже центра. Оно было ликвидировано порошковым огнетушителем до приезда пожарных.

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В оперативных службах добавили, что один человек передан бригаде врачей для осмотра.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Гончарной улице в центре Москвы. В результате ЧП пострадал один человек, еще одного вывели из сильно захламленной горящей квартиры и передали врачам.

Пожарным удалось локализовать огонь, а затем полностью ликвидировать.

