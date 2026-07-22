Один человек пострадал в результате пожара в доме в центре Москвы

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Пожар произошел в жилом доме на Гончарной улице в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС.

В результате пострадал один человек, еще одного вывели из сильно захламленной горящей квартиры. Пострадавший передан бригаде скорой помощи.

Прибывшим пожарным удалось локализовать огонь, а затем полностью ликвидировать. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее крупный пожар произошел на производстве полимеров в Ленинградской области. Площадь возгорания достигала 5,9 тысячи квадратных метров. При этом тушение серьезно осложняется высокой пожарной нагрузкой в цехах и сильным порывистым ветром.