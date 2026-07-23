17 потерпевших обжаловали приговор блогеру Аязу Шабутдинову

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Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы 17 потерпевших по делу блогера Аяза Шабутдинова, приговоренного к 7 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Жалобы поданы на приговор Пресненского районного суда Москвы. Заседание по их рассмотрению назначено на 19 августа 2026 года.

В ноябре 2023 года блогер Шабутдинов был взят под стражу по обвинению в мошенничестве. В конце октября 2025 года суд вынес приговор – 7 лет колонии и штраф в 5 миллионов рублей за 113 эпизодов мошенничества в составе организованной группы. По версии следствия, Шабутдинов руководил процессом и распространял недостоверную информацию о своих курсах.

Адвокаты блогера сочли наказание чрезмерным, сославшись на его сотрудничество со следствием, признание вины, отсутствие судимостей и наличие двоих детей.