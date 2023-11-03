Блогер Шабутдинов задержан по делу о мошенничестве до решения суда

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Блогер Аяза Шабутдинова задержали до решения суда по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката блогера Никиты Апаликова.

Как сообщил адвокат Шабутдинова, блогеру предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество). Блогер задержан до избрания судом меры пресечения. По словам адвоката, заседание по этому вопросу состоится 4 ноября в Таганском суде Москвы.

Как рассказал защитник, уголовное дело в отношении блогера возбуждено по заявлениям семи учеников Шабутдинова, которые обучались по программе с 2019 по 2023 год.

"Из 30 тысяч всех учеников только семеро оказались недовольны обучением и посчитали возможным, что таким способом можно вернуть деньги. Это исходя из тех материалов дела, которые нам были представлены следствием", – отметил Апаликов.

Блогер Аяз Шабутдинов был задержан утром 3 ноября. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении задержанного блогера Аяза Шабутдинова. Как уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк, сейчас у полицейских есть данные о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые Шабутдинов продавал свои курсы.