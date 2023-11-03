03 ноября, 12:38Шоу-бизнес
Блогера Шабутдинова задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена)/ayazshabutdinov
В Москве задержали блогера Аяза Шабутдинова, подозреваемого в мошенничестве при продаже образовательных курсов, сообщает ТАСС.
Подробности дела не приводятся. Известно, что операцию по задержанию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.
Всего в соцсетях у блогера 1,9 миллиона подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.
Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей бьюти-блогера Игоря Синяка за пропаганду ЛГБТ.
В середине декабря 2022 года руководитель общественной организации "Армия защитников Отечества" Иван Отраковский обратился в СК РФ с просьбой проверить блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на пропаганду нетрадиционных ценностей.
Общественник отметил, что его целью является блокировка аккаунтов блогеров. По его словам, жалобы относительно контента Петрова и Синяка ранее поступали от православных христиан – граждан России.
Московского бьюти-блогера Игоря Синяка избили в Челябинске
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