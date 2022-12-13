Общественники попросили СК проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель общественной организации "Армия защитников Отечества" Иван Отраковский обратился в СК с просьбой проверить блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает телеканал "360".

Отраковский отметил, что его целью является блокировка аккаунтов блогеров. По его словам, жалобы относительно контента Петрова и Синяка ранее поступали от православных христиан – граждан России. Он подчеркнул, что общественники не могли их проигнорировать.

"У нас население падает, рождаемость падает, молодежь деградирует – за счет того, что смотрит. А у них миллионы подписчиков, они влияют на умы нашей молодежи, в том числе школьников", – сказал Отраковский.

Он подчеркнул, что сначала блогеры могут получить предупреждение, но при повторном нарушении рискуют попасть под статью за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции проверяют трех школьников из Москвы на факт пропаганды ЛГБТ. С просьбой о проверке обратилась замдиректора одной из школ в Северном Бутове.

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