Депутат Госдумы призвала проверить двух блогеров на пропаганду ЛГБТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запросы в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить двух блогеров – Дашу Карейку и Хилми Форкс – на предмет пропаганды ЛГБТ и трансляции аморального поведения. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат заявила, что к ней поступают обращения по факту деструктивной деятельности и пропаганды ЛГБТ, наркотиков и насилия со стороны некоторых российских стримеров и блогеров.

По мнению Лантратовой, контент некоторых блогеров представляет собой "открытое распространение запрещенной информации (порнография, пропаганда нетрадиционных отношений и трансгендерных операций, реклама наркотиков)". К числу таких блогеров депутат относит Дашу Карейку и Хилми Форкс.

Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России.

Согласно поправкам, внесенным в законопроект "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в РФ полностью запрещена пропаганда нетрадиционных отношений в соцсетях, СМИ, фильмах и рекламе. За пропаганду ЛГБТ-отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

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