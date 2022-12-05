Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола в России. Соответствующий законопроект с подписью президента РФ размещен в электронной базе Госдумы.

Согласно поправкам, внесенным в законопроект "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", в РФ полностью запрещена пропаганда нетрадиционных отношений в соцсетях, СМИ, фильмах и рекламе. За пропаганду ЛГБТ-отношений в СМИ и интернете можно получить штраф в размере 5 миллионов рублей.

Ранее законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ одобрил Совфед. Нарушители закона могут быть оштрафованы на сумму до 10 миллионов рублей.

Из документа, принятого до этого Госдумой, следует, что штраф за пропаганду ЛГБТ и смены пола для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.

Пропаганда педофилии будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей – для должностных лиц и до 4 миллионов рублей – для юрлиц.



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