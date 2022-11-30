Совфед одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Фото: Агентство "Москва"

Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нарушителям может грозить штраф до 10 миллионов рублей.

Запрет касается информации, распространяемой в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Документ предполагает запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму с пропагандой ЛГБТ-отношений.

Кроме того, несовершеннолетние не должны иметь доступ к материалам с таким содержанием, поэтому ресурсам необходимо установить механизм подтверждения возраста потребителя.

Согласно принятому закону, штраф за пропаганду ЛГБТ и смены пола для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей.

При этом штраф в 5 миллионов рублей можно получить при пропаганде в интернете и СМИ. Кроме того, за реализацию товаров с ЛГБТ-пропагандой грозит уголовная и административная ответственность.

Пропаганда педофилии будет наказываться штрафом до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей – для должностных лиц и до 4 миллионов рублей – для юрлиц.



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