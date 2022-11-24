Госдума приняла законы о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Об этом сообщает ТАСС.

Законом устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму, если материал содержит информацию с пропагандой ЛГБТ-отношений.

Помимо этого, вводится запрет на доступ несовершеннолетних к прослушиванию или просмотру материалов на платных сервисах с содержанием ЛГБТ-пропаганды. Ресурсы должны установить механизм введения специального кода и совершения иных действий для подтверждения возраста потребителя контента.

За нарушение действующего закона предполагается административное наказание. Штраф за ЛГБТ-пропаганду, которая выражается "в распространении информации или публичных действиях", а также пропаганду смены пола для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, для юридических лиц – до 1 миллиона рублей. Максимальный штраф в случае пропаганды в интернет-пространстве или СМИ составит до 5 миллионов рублей.

Административное взыскание за пропаганду педофилии, в том числе за распространение информации, "оправдывающей ее или формирующей привлекательность", составит до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей – для должностных лиц и до 4 миллионов рублей – для юрлиц. При этом деятельность юрлиц в случае нарушения закона может ограничиваться на срок до 90 суток.

Продажа товаров с ЛГБТ-пропагандой может сопровождаться уголовной или административной ответственностью.

Иностранцы или лица без гражданства за ведение ЛГБТ-пропаганды среди взрослых могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, среди несовершеннолетних – от 100 до 200 тысяч рублей. Каждый штраф будет сопровождаться выдворением за пределы РФ с возможностью ареста до 15 суток.

Согласно принятому законопроекту, Роскомнадзор наделяется правом утверждать порядок мониторинга интернет-ресурсов, а также блокировать сайты с материалами, содержащими ЛГБТ-пропаганду.

Инициаторами законопроекта выступили около 400 депутатов Госдумы.

Далее закон будет передан на рассмотрение в Совфед России. В случае принятия закона органом, он будет передан на подписанию президенту РФ. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее депутат ГД Тамара Фролова сообщила, что законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ поможет защитить россиян от негативного воздействия со стороны Запада.

Глава комитета по вопросам семьи Нина Останина, в свою очередь, уточнила, что в случае принятия данного закона в стране закроются все гей-клубы.



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