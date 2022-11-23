Авторы постов в соцсетях не будут нести ответственность за комментарии с пропагандой ЛГБТ

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Госдума РФ приняла поправку, согласно которой материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола станут основанием для блокировки сайтов Роскомнадзором. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатором поправки выступил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Поправка позволит Роскомнадзору принимать решение о проведении мониторинга интернет-пространства с целью выявления информации и сайтов, нарушающих законопроект о пропаганде ЛГБТ, педофилии и трансгендерности. Проверку ресурсов будет осуществлять организация, подчиненная правительству РФ.

В случае обнаружения соответствующих нарушений Роскомнадзор сможет принять решение о блокировке ресурса и осведомить уполномоченные органы о факте произошедшего.

При этом, по словам Хинштейна, пользователи соцсетей, под постами которых обнаружат чужие комментарии с пропагандой ЛГБТ, не понесут ответственность.

"Страница "ВКонтакте" это не ваша собственность – вы квартирант, даже если вы пользуетесь признанными на территории РФ нелегальными социальными сетями, то вы также являетесь квартирантом", – объяснил депутат.

В настоящее время в РФ действует принятый Госдумой законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ. Депутаты высказали единогласное мнение о введении закона в стране.

Законопроект устанавливает запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей, педофилии, а также распространение ЛГБТ-информации. Текстом документа запрещается призыв лиц подросткового возраста к смене пола в Сети, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, книгах и рекламных роликах.

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