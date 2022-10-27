Дума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в РФ

Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Проект закона предусматривает запрет пропаганды нетрадиционных отношений, педофилии, а также запрет на распространение информации об ЛГБТ. Также документ запрещает призыв к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму несколько дней назад. Его авторами выступили около 400 депутатов, включая спикера палаты Вячеслава Володина. В числе первых свое одобрение дали 60 депутатов, входящих в межфракционную группу по защите христианских ценностей.

Книжный союз попросил проверить русскую классику на отрицание семейных ценностей

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!