Иностранцев будут выдворять из России за пропаганду ЛГБТ и педофилию

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Госдуму внесли проект закона, согласно которому иностранцам за пропаганду педофилии и ЛГБТ в РФ будет грозить выдворение из страны.

Из документа следует, что за пропаганду педофилии, в том числе за распространение данных, которые ее оправдывают или раскрывают с положительной стороны, иностранных граждан будут штрафовать на 200–400 тысяч рублей и выдворять из РФ.

Если же иностранец пропагандировал педофилию в интернете или средствах массовой информации, он может быть оштрафован на 400–800 тысяч рублей также с последующим выдворением из страны.

Кроме того, проектом закона предусматривается и наказание в виде административного ареста до 15 суток.

За пропаганду ЛГБТ среди взрослых, в том числе в интернете, предлагается ввести административный штраф от 100 до 200 тысяч рублей с последующим выдворением из РФ. За аналогичное деяние в отношении детей предлагается ввести штраф от 200 до 400 тысяч рублей также с последующим выдворением из страны.

В феврале текущего года в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.

Позднее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая выступила с инициативой ввести пожизненный обязательный административный надзор за педофилами. Данное предложение поддержал Следственный комитет России.



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