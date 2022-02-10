В Госдуме предложили ввести пожизненный надзор за педофилами

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Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила ввести пожизненный обязательный административный надзор за педофилами. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, сегодня необходимо реформировать систему административного надзора, в частности предоставить судам право вводить для педофилов запреты на посещение детских учреждений, ограничивать использование ими соцсетей.

В свою очередь, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов добавил, что интернет опасен не только порнографией, но и возможными домогательствами в отношении детей. Для таких случаев должно быть предусмотрено отдельное наказание, подчеркнул он.

Парламентарий также поддержал предложение своей коллеги. Он отметил, что за педофилами нужно следить все время, чтобы предотвратить совершение ими повторных преступлений.

До этого с аналогичной инициативой выступала партия "Справедливая Россия – За правду". Парламентарии предложили создать публичный общенациональный реестр педофилов. По их мнению, это позволит простым гражданам знать, рядом с какими людьми им приходится жить и от кого им следует защищать своих детей.

Ранее в России вступил в силу закон о пожизненном заключении педофилов. Подобное наказание теперь грозит за повторные насильственные действия в отношении несовершеннолетних всех возрастов, а также за насилие в отношении двух и более детей, совершенное впервые.

