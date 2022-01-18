В России предложили создать общенациональный реестр педофилов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Партия "Справедливая Россия – За правду" намерена обратиться к премьер-министру РФ с просьбой оказать содействие в вопросе создания публичного общенационального реестра педофилов. Об этом глава думской фракции Сергей Миронов написал в своем телеграм-канале.

"Это инициатива жителей Костромы, потрясенных недавним убийством пятилетней девочки, и государство обязано ее поддержать. Очень нужен сайт, где поименно с фотографиями и адресами будут указаны эти мерзавцы", – объяснил парламентарий.

По словам Миронова, простые граждане должны знать, рядом с какими людьми им приходится жить и от кого им следует защищать своих детей.

4 января в комнате одного из общежитий Костромы обнаружили тело пятилетней девочки. Ее похитили двое ранее судимых мужчин, которые позже были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.

18 января Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов.

Документ в том числе предполагает введение наказания в виде пожизненного заключения для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В настоящее время пожизненное наказание предусмотрено лишь за подобные преступления, совершенные в отношении детей младше 14 лет.

