В России предложили создать общенациональный реестр педофилов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Партия "Справедливая Россия – За правду" намерена обратиться к премьер-министру РФ с просьбой оказать содействие в вопросе создания публичного общенационального реестра педофилов. Об этом глава думской фракции Сергей Миронов написал в своем телеграм-канале.
"Это инициатива жителей Костромы, потрясенных недавним убийством пятилетней девочки, и государство обязано ее поддержать. Очень нужен сайт, где поименно с фотографиями и адресами будут указаны эти мерзавцы", – объяснил парламентарий.
По словам Миронова, простые граждане должны знать, рядом с какими людьми им приходится жить и от кого им следует защищать своих детей.
4 января в комнате одного из общежитий Костромы обнаружили тело пятилетней девочки. Ее похитили двое ранее судимых мужчин, которые позже были задержаны и признались в изнасиловании и убийстве ребенка.
18 января Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов.
Документ в том числе предполагает введение наказания в виде пожизненного заключения для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В настоящее время пожизненное наказание предусмотрено лишь за подобные преступления, совершенные в отношении детей младше 14 лет.
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