Пропавшую в Костроме пятилетнюю девочку нашли убитой

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В Костроме задержали двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды города Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

В поисках пропавшей девочки принимали участие добровольцы отряда "Лиза Алерт", сотрудники полиции, следователи и криминалисты СУ СК РФ по Костромской области.

В этот же день тело девочки было найдено в комнате одного из общежитий Костромы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". С задержанными проводятся следственные действия. Как уточнили в СК, подозреваемые признались в убийстве ребенка.

Ранее сообщалось, что в городе Первоуральск Свердловской задержали двоих подозреваемых в насилии над 12-летней девочкой. Одним из фигурантов оказался сотрудник местной полиции.