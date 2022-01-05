Пропавшую в Костроме пятилетнюю девочку нашли убитой

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Костроме задержали двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды города Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
В поисках пропавшей девочки принимали участие добровольцы отряда "Лиза Алерт", сотрудники полиции, следователи и криминалисты СУ СК РФ по Костромской области.
В этот же день тело девочки было найдено в комнате одного из общежитий Костромы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". С задержанными проводятся следственные действия. Как уточнили в СК, подозреваемые признались в убийстве ребенка.
Ранее сообщалось, что в городе Первоуральск Свердловской задержали двоих подозреваемых в насилии над 12-летней девочкой. Одним из фигурантов оказался сотрудник местной полиции.
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