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14:57

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Названа возможная причина убийства двух женщин в квартире в Москве

На глазах у ребенка? Что известно об убийстве двух женщин на Каширском шоссе
происшествия

На юге Москвы в одном из домов на Каширском шоссе нашли тела женщины и ее матери. В убийстве подозревают главу семейства, его уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Расскажем, что могло стать причиной расправы и как о семье отзываются соседи.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Расследование на контроле

Мужчина до смерти избил свою жену и тещу, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По данным собеседника, конфликт произошел из-за развода. У убитых женщин 1936 и 1972 годов рождения обнаружены многочисленные травмы головы, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

В ходе совместной работы следователей и сотрудников уголовного розыска в короткий срок личность и местонахождение подозреваемого 1969 года рождения установлены, и он задержан.
пресс-служба Главного управления СК России по Москве

На поимку подозреваемого ушло около четырех часов, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Следователи назначили все необходимые судебные экспертизы. Прокуратура Москвы поставила рассмотрение дела на личный контроль. На место преступления приехала заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева.

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пил и мало зарабатывал?

По информации СМИ, подозреваемый в убийстве зарабатывал ремонтом обуви, а его жена трудилась в онкологическом центре на Каширском шоссе. У пары четыре дочери, две из которых уже замужем, утверждают источники.

После того как соседи 19 декабря услышали громкие крики за стенкой, они вызвали полицию, сообщает сайт "Комсомольской правды". По информации источника, во время ссоры мужчина был пьян.

"Жена сделала замечание и получила удар кулаком по лицу. На шум из комнаты вышла теща, которая заступилась за дочь. Повалив женщин на пол, москвич начал избивать руками и ногами обеих", – говорит источник издания в правоохранительных органах.

Все происходило на глазах у 10-летней дочери. Увидев свою маму и бабушку в крови, она убежала в подъезд и скрылась у соседей. Мужчина в свою очередь попытался спрятаться в соседнем доме у своего приятеля.

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Соседка многодетной семьи рассказала, что знает о скандалах между супругами.

Один раз я слышала недавно крики и ругань. Ну он всегда приветливый, дверь подержит, до школы предлагал несколько раз довести мою дочь. Внешне лысый, невысокого роста.
соседка семьи

Собеседница издания добавила, что время от времени бабушка отводила внучку в школу и встречала ее оттуда. По ее словам, в семье могли быть финансовые трудности.

"Я один раз на лестничной площадке слышала ругань, не так чтобы скандалили прям… Может, плохо слышно просто было. Бабушка спросила, в какие кружки я вожу свою дочь, и рассказала, что секции муж ее дочери не может себе позволить: он мало зарабатывает", – поделилась жительница дома на Каширском шоссе.

Другие соседи рассказали журналистам, что в последнее время подозреваемый в убийстве злоупотреблял алкоголем. После этого женщина якобы начала угрожать своему мужу разводом. В этом случае мужчине пришлось бы выселяться, так как владелицей квартиры была теща, утверждают соседи по дому.

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