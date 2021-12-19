Уголовное дело возбудили по факту убийства двух женщин на юге Москвы

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Уголовное дело возбудили по факту убийства двух женщин на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.

По словам Ивановой, инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 декабря, в квартире жилого дома на Каширском шоссе.

На данный момент следователи и криминалисты Следственного комитета работают на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сотрудники полиции в ответ застрелили подозреваемого в убийстве матери жителя Подмосковья. По версии следствия, в ночь на 21 ноября мужчина поссорился с сожительницей и ушел в дом матери. Позже он, вероятно, убил ее и поджег постройку.