Расчленивший отца петербуржец раскрыл детали преступления

Фото: СК РФ

Житель Санкт-Петербурга, убивший своего отца, останки которого накануне обнаружили в реке, рассказал, как избавился от тела. О признании мужчины рассказали в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу.

"Было примерно около трех часов ночи, вот сюда я подвез эту тележку, сумку, они обе очень тяжелые, приподнял и как можно дальше закинул. Она на три метра примерно улетела, и она сразу пошла на дно", – сказал петербуржец.

Как уточнили в СК, в настоящее время продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления, а также местонахождения других частей тела убитого.

Сумка с телом 66-летнего мужчины была обнаружена 15 ноября. Ее нашли во время проведения работ по укреплению набережной рядом с мостом Кораблестроителей. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

В тот же день был задержан предполагаемый подозреваемый, им оказался сын убитого. Мужчине было предъявлено обвинение.

По данным следствия, 13 ноября между мужчинами произошел конфликт в квартире дома на Новосмоленской набережной. В ходе ссоры сын убил отца, выстрелив ему в голову из охотничьего ружья, а затем расчленил его тело, чтобы скрыть следы преступления. Для этого мужчина специально купил две тележки и две хозяйственные сумки, сложил в них части тела и выбросил в реку.

