В Орске арестовали подозреваемого в убийстве и расчленении девушки

Фото: СК РФ

В Орске арестовали 42-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении девушки. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 21 октября Игорь Репин, будучи пьян, поссорился в своей квартире со знакомой, избил девушку, после чего задушил ее, накинув на шею ремень", – говорится в сообщении.

После чего подозреваемый расчленил тело девушки и спрятал в разных местах с целью сокрытия преступления. Мужчина полностью признал свою вину. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу.

Ранее обвинение предъявили двоим фигурантам дела о ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области. Свою вину бывший отчим и сожительница не признают.

