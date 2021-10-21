Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде дала показания в суде

Фото: СК РФ

Ульяна Ланская, которую подозревают в убийстве девятилетней школьницы в Вологде, рассказала, что дети зашли к ней на чай, после чего она ушла, а девочка захотела остаться в квартире. Это следует из видеозаписи, которую опубликовала пресс-служба судов Вологодской области.

"Я не познакомилась, просто они листовки раздавали. Просто в гости ко мне пошли чай попить. Одна ушла, одна у меня осталась, попила чаю и все. Потом ничего не было, я потом ушла, одна тоже ушла, другая осталась в моей квартире", – сказала Ланская.

Она добавила, что там также были "мужчины-алкоголики", снимавшие у нее квартиру.

В понедельник, 18 октября, в квартире пятиэтажки в Долгом переулке Вологды было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, 16 октября она встретила на улице незнакомую женщину, которая заманила ее в свою квартиру, после чего убила.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела: по факту убийства, халатных действий органов системы профилактики, а также оставления в опасности.

Подозреваемую задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине. По словам детского омбудсмена Вологодской области, подозреваемая состоит на учете в психоневрологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.