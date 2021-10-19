СК возбудил еще два уголовных дела после убийства школьницы в Вологде

11:13
Фото: Фото СКР
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после убийства малолетней девочки в Вологде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (часть 2 статьи 293 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении матери погибшей, которая, по мнению правоохранителей, не оказывала должного внимания ребенку.
Между тем отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин высоко оценил профессионализм местных следователей и полицейских, которые оперативно установили и задержали подозреваемую в убийстве. Он поручил представить к поощрению всех сотрудников, причастных к раскрытию преступления.
Накануне в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке в Вологде было обнаружено тело девятилетней девочки. По данным следствия, подозреваемая встретила ребенка на улице города 16 октября. Она вошла в доверие к девочке и привела ее в свою квартиру, где совершила убийство. После этого женщина скрылась с места преступления. Поиски ребенка начались только спустя сутки, поскольку мать школьницы думала, что та находится у бабушки.
Следователи областного управления СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Позже была найдена и подозреваемая. Ее задержали в поезде Санкт-Петербург – Мурманск после того, как работники вызвали скорую к пытавшейся отравиться таблетками женщине. По словам уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой, подозреваемая состоит на учете в психо-неврологическом диспансере и до этого была лишена родительских прав в отношении двух своих детей.
Омбудсмен также высказала мнение о том, что причина случившегося кроется в ненадлежащей работе органов профилактики и неисполнении родителями девочки обязанностей по воспитанию ребенка.
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