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Происшествия

07:55

Пропавшие братья 6 и 7 лет на Чукотке обнаружены мертвыми

происшествия

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На Чукотке пропавших братьев 6 и 7 лет нашли мертвыми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Анадырского района.

О пропаже братьев стало известно во вторник, 12 мая. На поиски детей были отправлены сотрудники полиции, а также местные волонтеры.

"Несовершеннолетние дети, пропавшие накануне, найдены погибшими", – сообщили в пресс-службе.

Известно, что по факту случившегося следователями было открыто дело.

"Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". – Прим. ред.)", – сообщили в региональном СУСК России.

Там уточнили, что тела детей были найдены под покровом снега. При этом никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее тело младенца обнаружили в реке в ТиНАО. Инцидент случился в поселке Воскресенское.

Позднее по факту случившегося СК возбудил дело. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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