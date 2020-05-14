Пропавшие братья 6 и 7 лет на Чукотке обнаружены мертвыми

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На Чукотке пропавших братьев 6 и 7 лет нашли мертвыми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию Анадырского района.
О пропаже братьев стало известно во вторник, 12 мая. На поиски детей были отправлены сотрудники полиции, а также местные волонтеры.
"Несовершеннолетние дети, пропавшие накануне, найдены погибшими", – сообщили в пресс-службе.
Известно, что по факту случившегося следователями было открыто дело.
"Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". – Прим. ред.)", – сообщили в региональном СУСК России.
Там уточнили, что тела детей были найдены под покровом снега. При этом никаких следов насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее тело младенца обнаружили в реке в ТиНАО. Инцидент случился в поселке Воскресенское.
Позднее по факту случившегося СК возбудил дело. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.