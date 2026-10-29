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29 октября, 13:53

Технологии

Минтранс РФ выберет до пяти регионов для развития доставки дронами

Фото: depositphotos/Nesterenko_Max​

Минтранс России выберет до пяти регионов, где будут развивать доставку грузов дронами в рамках пилотного проекта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Концепцию проекта обсудили на заседании Общественного совета при Минтрансе. Конечная цель – сделать доставку дронами регулярной. В перспективе по воздуху смогут доставлять продукты, лекарства, посылки и документы.

Для проекта создадут маршруты протяженностью до 20, 50 и 100 километров. Они свяжут склады и распределительные центры с пунктами выдачи заказов.

Также предстоит понять, насколько доставка дронами быстрее и выгоднее обычных способов перевозки, как обеспечить регулярность рейсов и в каких регионах технология нужнее всего.

В Минтрансе отметили, что опыт такой работы уже есть. В Нижегородской области дроны доставили покупателям более 2,5 тысячи заказов. В Якутии в рамках проекта "Воздушная переправа" выполнили 288 полетов и перевезли около 670 килограммов грузов.

Первые итоги отборов планируют представить на Транспортной неделе. Проект рассчитан до конца 2027 года.

Кроме того, в планах – внести в Госдуму законопроект, который урегулирует порядок такой доставки. По словам главы ведомства Андрея Никитина, ключевая задача закона – распределение ответственности между производителем, оператором и диспетчером, который контролирует безопасность беспилотника.

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