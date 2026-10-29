Ким Кардашьян запретила детям смотреть репортажи о ней и Канье Уэсте

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Американская телезвезда и предприниматель Ким Кардашьян придумала особые правила для семьи, чтобы четверо ее детей не сталкивались с негативными публикациями о ней и их отце, рэпере Канье Уэсте. Об этом она рассказала журналисту Джонатану Ван Метеру для биографической книги о себе.

Кардашьян воспитывает 13-летнюю Норт, 10-летнего Сейнта, 8-летнюю Чикаго и 7-летнего Псалма. Когда в СМИ появляются неприятные материалы о родителях, телезвезда отправляет близким сообщение с упоминанием "режима изоляции". После этого семья придерживается специального порядка.

"Никаких телевизоров – только фильмы. Никакого радио – в машине просто подключаем телефон для музыки", – пояснила Кардашьян.

Она также поделилась переживаниями за Уэста, с которым состояла в браке с 2014 по 2022 год. По ее словам, она продолжает беспокоиться о нем, поскольку он остается отцом ее детей.

Кардашьян отметила, что сейчас бывшие супруги общаются мало, но при личных встречах сохраняют доброжелательные отношения и решают вопросы воспитания без конфликтов. Кроме того, она поддерживает связь с родственниками рэпера и поощряет общение детей с семьей отца.

Отдельно телезвезда рассказала, как объясняет детям скандалы, связанные с Уэстом. Кардашьян призналась, что по-прежнему придумывает для них разные истории и старается оградить от неприятной информации, поскольку хочет, чтобы они считали отца самым лучшим.

Ранее французский суд удовлетворил иск Кардашьян о компенсации за вооруженное ограбление в Париже в 2016 году, присудив телезвезде 1 евро. Тогда несколько мужчин в масках ворвались в ее гостиничный номер и, угрожая оружием, похитили украшения общей стоимостью 9 миллионов евро. Среди них было кольцо, оцененное в 4 миллиона евро. Суд также назначил компенсации другим пострадавшим, в том числе бывшему администратору отеля и стилисту Кардашьян.

