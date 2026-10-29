"Спартак" и ЦСКА оштрафовали из-за поведения фанатов в дерби

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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московские "Спартак" и ЦСКА за нецензурные выражения, которые скандировали болельщики во время матча 12-го тура РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

"Спартак" наказан на 100 тысяч рублей. Взыскание наложено в соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 к нему за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений.

ЦСКА за аналогичное нарушение оштрафован на 20 тысяч рублей.

Ранее ЦСКА победил столичный "Локомотив" со счетом 3:1 в матче пятого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России сезона-2026/2027. Встреча прошла на "ВЭБ Арене".

После победы ЦСКА набрал 8 очков и занял второе место в группе D, продолжая борьбу за выход в плей-офф. У "Локомотива" осталось 3 очка, и команда уже не сможет подняться выше четвертой строчки.

