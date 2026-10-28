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28 октября, 14:25

Спорт

"Реал" принес извинения китайским болельщикам за инцидент с Мбаппе

Фото: ТАСС/ЕРА/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Испанский футбольный клуб "Реал" публично извинился перед китайским народом после высказываний французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

В клубе заявили о глубоком уважении к Китаю, его истории, культуре и гражданам, а также к миллионам китайских болельщиков, которые симпатизируют команде и восхищаются ею. Сам футболист, как отметили в "Реале", выразил сожаление из-за своих слов.

"Реал" подтверждает свою приверженность ценностям уважения, мирного сосуществования и межкультурного взаимопонимания", – говорится в заявлении.

Клуб также выразил стремление и дальше укреплять дружеские связи с Китаем и его гражданами.

Ранее Мбаппе заявил, что его смешит отредактированное изображение Мао Цзэдуна, на котором лицо лидера Китая заменили его собственным. При этом, рассказывая про мем, он назвал Цзэдуна "китайским диктатором".

В результате некоторые компании КНР прекратили сотрудничество со спортсменом. Производитель энергетических напитков Dongpeng Beverage Group объявил о расторжении рекламного контракта. Также от сотрудничества с Мбаппе отказался крупный поставщик молочной продукции Mengniu Dairy.

После этого футболист принес извинения китайским болельщикам. Он отметил, что глубоко уважает народ и его историю и искренне сожалеет.

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