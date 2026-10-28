В Подмосковье у подписавшего контракт с ВС РФ камбоджийца похитили более 2 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Трое жителей Подмосковья похитили более 2 миллионов рублей у гражданина Камбоджи, заключившего контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, злоумышленники связались с иностранцем через соцсети после того, как он выразил желание заключить контракт с ВС РФ. Они организовали его приезд в Московскую область, где в январе встретили мужчину, представившись военнослужащими.

Затем подозреваемые перевели договор с русского языка на кхмерский с помощью приложения и предложили иностранцу подписать документ. После этого на открытый на его имя банковский счет поступили выплаты на сумму более 2 миллионов рублей.

Как уточнили в прокуратуре, злоумышленники воспользовались внутрибанковской доверенностью, обналичили деньги и похитили их.

Один из фигурантов полностью признал вину. Его дело направили в Наро-Фоминский городской суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении предполагаемых сообщников выделили в отдельное производство.

Ранее в Калининграде мошенники обманом выманили у 71-летней пенсионерки 30 миллионов рублей, запугав ее 18-летнюю внучку уголовным делом за якобы финансирование иностранных вооруженных формирований.

Девушка передала семейные сбережения 17-летней учащейся местного колледжа, которая вместе с 19-летним студентом из Санкт-Петербурга перевела мошенникам более 25 миллионов рублей. Полицейские задержали обоих курьеров во время транзакций и изъяли почти 5 миллионов рублей, которые они не успели отправить. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

