Жительница Орла обманом похитила золотые украшения на 340 тыс рублей из ПВЗ

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Жительница Орла обманом похитила золотые украшения на сумму около 340 тысяч рублей из пункта выдачи заказов (ПВЗ), сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

В полицию обратились представители пункта выдачи одного из маркетплейсов, расположенного в Железнодорожном районе. Они рассказали, что продавцы золотых украшений, доставленных в ПВЗ, не получили ни денег за товары, ни их возврата.

Правоохранители проверили версию владельцев ПВЗ о причастности к происшествию одной из работниц – местной жительницы 1991 года рождения. Предположение подтвердилось.

Выяснилось, что женщина заказывала золотые украшения, забирала их без оплаты и оформляла возвраты без содержимого. Похищенные обманным путем изделия она сбывала в ломбарды, а вырученные деньги тратила по своему усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Москве задержали сотрудника ПВЗ за кражу смартфона и парфюмерии со склада маркетплейса. Ущерб превысил 95 тысяч рублей, похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.