Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 08:26

Происшествия

Переодетый в курьера маркетплейса мужчина похитил товар на 1 млн рублей

Фото: sledcom.ru

Мужчина, переодетый в курьера одного из крупнейших маркетплейсов, похитил товар почти на миллион рублей. Это следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Злоумышленник трудоустроился стажером на склад торговой площадки, но уволился уже через неделю. После этого он решил совершить кражу.

В течение 10 дней мужчина, надевая форму курьера одного из крупнейших маркетплейсов, собирал интересующие его товары, приезжая на территорию предприятия на грузовом такси по пропуску. После того, как злоумышленник загружал машину, он уезжал, обнуляя пропуск.

В общей сложности он вывез товары на 957 тысяч рублей. Среди украденного были вертикальные пылесосы, несколько телевизоров, игровой компьютер, монитор и газонокосилка. Самыми дорогими товарами, которые похитил злоумышленник, стали кофемашина стоимостью 105 тысяч рублей и инверторный генератор за 80 тысяч рублей.

Исчезновение товаров обнаружил один из реальных курьеров, который не смог найти на складе нужный телевизор. Злоумышленник был задержан после просмотра записей камер видеонаблюдения. В отношении него было возбуждено дело о краже в крупном размере. Вину мужчина признал и заявил, что готов возместить весь ущерб.

Как рассказал злоумышленник, похищенные товары он сдавал в ломбарды, а полученные средства тратил на аренду квартиры и помощь бабушке. Суд в Москве назначил ему 3,5 года колонии общего режима по совокупности с предыдущим приговором – ранее он был судим за грабеж. С фигуранта также взыскали ущерб.

Ранее менеджер пункта выдачи заказов в Ленинградской области за год оформила фиктивный возврат почти на 400 товаров на 382 тысячи рублей. 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 по май 2025 года через мобильное приложение заказывала товары на свое имя с пометкой "оплата при получении". После поступления заказов в ПВЗ, где она работала, женщина в системе оформляла возврат, но на деле забирала вещи себе.

В числе похищенного – косметика, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье. Злоумышленницу признали виновной в мошенничестве и назначили штраф в 100 тысяч рублей.

"Московский патруль": стажер ПВЗ украла два смартфона по 130 тысяч рублей в Москве

Читайте также


судыпроисшествия

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика