Переодетый в курьера маркетплейса мужчина похитил товар на 1 млн рублей

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Мужчина, переодетый в курьера одного из крупнейших маркетплейсов, похитил товар почти на миллион рублей. Это следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Злоумышленник трудоустроился стажером на склад торговой площадки, но уволился уже через неделю. После этого он решил совершить кражу.

В течение 10 дней мужчина, надевая форму курьера одного из крупнейших маркетплейсов, собирал интересующие его товары, приезжая на территорию предприятия на грузовом такси по пропуску. После того, как злоумышленник загружал машину, он уезжал, обнуляя пропуск.

В общей сложности он вывез товары на 957 тысяч рублей. Среди украденного были вертикальные пылесосы, несколько телевизоров, игровой компьютер, монитор и газонокосилка. Самыми дорогими товарами, которые похитил злоумышленник, стали кофемашина стоимостью 105 тысяч рублей и инверторный генератор за 80 тысяч рублей.

Исчезновение товаров обнаружил один из реальных курьеров, который не смог найти на складе нужный телевизор. Злоумышленник был задержан после просмотра записей камер видеонаблюдения. В отношении него было возбуждено дело о краже в крупном размере. Вину мужчина признал и заявил, что готов возместить весь ущерб.

Как рассказал злоумышленник, похищенные товары он сдавал в ломбарды, а полученные средства тратил на аренду квартиры и помощь бабушке. Суд в Москве назначил ему 3,5 года колонии общего режима по совокупности с предыдущим приговором – ранее он был судим за грабеж. С фигуранта также взыскали ущерб.

Ранее менеджер пункта выдачи заказов в Ленинградской области за год оформила фиктивный возврат почти на 400 товаров на 382 тысячи рублей. 28-летняя жительница Светогорска с августа 2024 по май 2025 года через мобильное приложение заказывала товары на свое имя с пометкой "оплата при получении". После поступления заказов в ПВЗ, где она работала, женщина в системе оформляла возврат, но на деле забирала вещи себе.

В числе похищенного – косметика, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая техника, электроника, костюм для собаки и постельное белье. Злоумышленницу признали виновной в мошенничестве и назначили штраф в 100 тысяч рублей.