30 июня, 06:34Общество
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 30 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок
Переменная облачность преимущественно без осадков ожидается в столице во вторник, 30 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 26 до 28 градусов, по области – от 24 до 29 градусов.
Северный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до 14 градусов, а в Подмосковье – до 11.
Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение из-за сильной жары, которая ожидается в Москве в среду и четверг, 1 и 2 июля. Согласно прогнозу, в эти дни максимальная температура воздуха составит 30–31 градус.
Жару в Центральную Россию принесет субтропический гребень из Европы. Температура 1 и 2 июля превысит климатическую норму на 4–5 градусов. При этом в пятницу, 3-го числа, столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов, а к выходным, 4–5 июля, – 23–28.
С 30 июня в Москве начнется потепление до 28–30 градусов