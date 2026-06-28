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28 июня, 08:33

Общество

Количество осадков в столичном регионе за июнь будет соответствовать норме

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество осадков в столичном регионе за июнь будет соответствовать норме, которая составляет 77 миллиметров. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, всего в июне выпало 72 миллиметра осадков, что составляет 93% от нормы. В последние дни месяца дожди прогнозируются, но они будут небольшими и локальными.

Таким образом, добавила синоптик, может прибавиться еще 20% осадков, но это все равно укладывается в норму. Среднесуточная температура в июне также соответствует нормальным значениям.

Вместе с тем на следующей неделе температура в столичном регионе может подняться до плюс 30 градусов. В понедельник, 29 июня, столбики термометров будут находиться на отметке плюс 25–27 градусов. Во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность, местами с кратковременным дождем.

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