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14 августа, 16:57

Транспорт

Функция покупки билетов на электрички в MAX стала доступна в 60 регионах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Функцию покупки билетов на электрички с помощью мессенджера MAX расширили на 60 российских регионов. Специальным чат-ботом могут пользоваться пассажиры 23 пригородных компаний, сообщила пресс-служба РЖД.

Там уточнили, что в чат-боте можно оформить до пяти разовых билетов в рамках одного заказа, а также квитанции на провоз багажа, велосипедов и животных. Сервис работает круглосуточно, для него не нужно устанавливать специальные приложения.

При покупке пользователь MAX указывает регион, дату поездки, станцию отправления и прибытия, поезд и тип билета. После этого он оплачивает заказ банковской картой. Ему присылают штрихкод, который нужно показать контролеру или отсканировать на турникете.

В РЖД отметили, что услуга оформления проездных через MAX достаточно популярна. С помощью чат-бота россияне купили около 550 тысяч билетов. В рамках тестирования сервис использовали на полигонах обслуживания пригородных компаний, таких как АО "Северо-Западная ППК", АО "Экспресс-пригород", АО "Омск-пригород", АО "Кузбасс-пригород", АО "Алтай-пригород" и АО "Краспригород".

Ранее сообщалось, что теперь в 70 регионах России можно заселяться в гостиницу с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Сервис работает более чем в 800 отелях. Большинство из них находится в Татарстане, Псковской, Новгородской, Кировской и Ульяновской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

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