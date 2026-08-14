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14 августа, 17:19

Общество

В РФ предложили обновить стандарт медпомощи взрослым при ВИЧ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство здравоохранения России подготовило новую редакцию стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при ВИЧ-инфекции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава Алексей Мазус.

Документ разработан на основе актуальных клинических рекомендаций и станет ориентиром для всей системы здравоохранения, отметил Мазус. По его словам, стандарт существенно расширяет долю применения лекарственных препаратов, произведенных в России, в том числе инновационных, которые имеют лучший профиль межлекарственных взаимодействий.

Кроме того, в стандарт добавлен антиретровирусный препарат с новым механизмом действия. Это делает самые современные и высокоэффективные лекарства более доступными для российских пациентов, уточнил эксперт.

Мазус подчеркнул, что стандарт нормативно закрепляет перечень и частоту лабораторных исследований, включая тест на резистентность ВИЧ к антиретровирусным препаратам. Это позволит регионам корректно рассчитывать объем бюджетных средств для обеспечения качественной медицинской помощи.

Ранее Минздрав РФ включил противоопухолевый препарат "Трастузумаб дерукстекан" в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Лекарство применяют для лечения неоперабельных и метастатических опухолей, в частности при раке молочной железы или желудка. Сам препарат не избавляет пациента от рака, но позволяет продлить ему жизнь на несколько лет. При этом больные могут продолжать свой обычный образ жизни.

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