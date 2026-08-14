Социальные предприниматели помогут москвичам собрать детей к 1 сентября

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Серия ярмарок "Маркет социальных предпринимателей Москвы" пройдет в столице в конце августа. Мероприятия приурочены ко Дню знаний: социальные предприниматели помогут москвичам собрать ребенка в школу и расскажут о значимости своего дела, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Маркеты социальных предпринимателей – это не просто площадка для продвижения. Это встречи с московскими брендами, которые создают товары с душой и вниманием к людям. За каждым прилавком – история человека, который строит бизнес с особым смыслом", – сказала директор Фонда поддержки соцпроектов Наталья Кремнева.

На маркетах представят книги и развивающие пособия для детей, вязаные, деревянные, коллекционные и авторские игрушки. Также в продаже будут украшения и аксессуары ручной работы, предметы интерьера, керамика, натуральная косметика и сладкие подарки. Для гостей организуют настольные и подвижные игры, включая нейроигры, адаптированные для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ярмарках участвуют московские социальные предприниматели, для которых бизнес неотделим от общественной миссии. Среди участников – столярная мастерская, созданная многодетными родителями, и проект человека с ограниченными возможностями здоровья.

Мастера делают акцент на ручном труде и авторском подходе: вяжут и вытачивают игрушки, создают изделия из керамики, украшения и предметы интерьера, разрабатывают обучающие пособия и настольные игры. Продукция таких производителей помогает создавать рабочие места для людей в сложной жизненной ситуации, поддерживать семейные мастерские и продвигать идеи инклюзии.

Первая ярмарка состоится 20 августа в офисе Сбера в Оружейном переулке. Вторая пройдет 28 августа в бизнес-центре "Искра" компании "Галс-Девелопмент" на Ленинградском проспекте.

Маркеты социальных предпринимателей работают в Москве с 2025 года.

Ранее юрист Ангелина Баканова заявила, что школы не могут навязывать форму определенного бренда, хотя и вправе устанавливать требования к одежде. По словам эксперта, учреждение может лишь определить общий вид одежды, ее цвет и фасон, но не может диктовать, у какого производителя или продавца необходимо закупаться.