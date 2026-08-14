Сооснователь группы "Руки Вверх!" Потехин опроверг слухи об алкоголизме

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

Сооснователь группы "Руки Вверх!" Алексей Потехин в беседе с порталом Super опроверг слухи о проблемах с алкоголем, которые появились после публикации в Сети видео с его выступления.

Ранее пользователи обратили внимание на внешний вид и поведение музыканта во время выступления и заподозрили, что он злоупотребляет спиртным.

"Понятия не имею, вообще никаких проблем нет с алкоголем... я уже не пью столько времени", – заявил 54-летний артист.

Потехин отметил, что не понимает, откуда взялись подобные предположения. Он назвал их выдумкой пользователей. В ответ на критику артист с иронией предположил, что проблемы с алкоголем могут быть скорее у самих комментаторов.

Музыкант продолжает выступать со своей группой Potehin's Band, исполняя в том числе хиты, которые принесли ему известность во время работы в "Руки Вверх!".

До этого дочь американского поп-певца Майкла Джексона Пэрис призналась, что была зависима от алкоголя и наркотиков. Однако, по ее словам, она уже более 5 лет воздерживается от вредных привычек.

Актриса поблагодарила себя за отказ от зависимостей, что позволило ей писать музыку, наслаждаться жизнью с домашними животными, доверять другим людям, смеяться и улыбаться. Тетя певицы Ла Тойя, старшая сестра Джексона, высказала свое восхищение и гордость за племянницу и ее успехи.

