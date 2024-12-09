Dagbladet: сын кронпринцессы Норвегии проходит лечение от алкоголизма и наркозависимости

Фото: Lise Aaserud/Pool Photo via AP

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хейби, которого обвинили в насилии над несколькими женщинами, проходит лечение от алкогольной и наркотической зависимостей, сообщает газета Dagbladet со ссылкой на его адвоката Эйвинда Братлина.

По его словам, как только его подзащитного освободили из-под стражи, он сразу же поехал на реабилитацию.

"Он намерен продолжать лечение, несмотря на то что это трудно", – заявил Братлин, который также опроверг утверждения СМИ о том, что во время прохождения реабилитации Хейби нарушал запрет на посещение по меньшей мере одной из пострадавших женщин.

Еще в августе Хейби признал вину в нанесении телесных повреждений и порче имущества и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Также он рассказал, что долгое время боролся с употреблением запрещенных веществ, лечился от зависимостей и даже планирует возобновить лечение. Кроме того, он признался, что с детства страдает от нескольких психических расстройств и испытывает из-за них трудности.

Сына кронпринцессы задержали 18 ноября. До этого ему предъявили обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины.

21 ноября Окружной суд Осло арестовал его на семь дней по подозрению в двух эпизодах применения насилия. Правоохранительные органы аргументировали необходимость помещения Хейби под стражу тем, что в рамках уголовного дела был выявлен второй эпизод насилия, а также существует вероятность фальсификации улик.

Кроме того, СМИ отметили, что Хейби уже привлекал к себе внимание правоохранительных органов. Так, в августе в Осло он был обвинен в нанесении телесных повреждений женщине, с которой состоял в отношениях.