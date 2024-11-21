NRK: сын кронпринцессы Норвегии Хейби помещен под стражу после обвинений в насилии

Фото: x.com/visegrad24

Окружной суд Осло арестовал сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариус Борг Хейби на семь дней по подозрению в двух эпизодах применения насилия. Об этом сообщает вещательная корпорация NRK.

Правоохранительные органы аргументировали необходимость помещения Хейби под стражу тем, что в рамках уголовного дела был выявлен второй эпизод насилия, а также существует вероятность фальсификации улик.

Хейби не признает свою причастность к обоим инцидентам. По данным корпорации, он также подозревается в нанесении побоев, угрозах и нарушении судебного запрета, вынесенного в отношении женщины.

Тем временем сотрудники полиции изъяли видеоматериалы, которые, по их информации, содержат улики, подтверждающие совершение им правонарушений. В период нахождения под стражей Хейби будет запрещено общение посредством переписки и посещения.

Сына кронпринцессы задержали 18 ноября. Его подозревают в "совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или неспособным оказывать сопротивление по другим причинам".

Кроме того, СМИ отметили, что Хейби уже привлекал к себе внимание правоохранительных органов. Так, в августе в Осло он был обвинен в нанесении телесных повреждений женщине, с которой состоял в отношениях.