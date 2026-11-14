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14 ноября, 08:00

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Психолог Егоренкова: поделки к Новому году помогают детям развивать внимание и воображение

Психолог рассказала, как поделки к Новому году развивают ребенка

Фото: 123RF.com/plusonevector

Совместное изготовление новогодних украшений помогает детям развивать речь, внимание, воображение и самостоятельность. Об этом медицинский психолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ольга Егоренкова рассказала в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, для творческих занятий не нужны дорогие материалы, достаточно бумаги, карандашей и хорошего настроения. Рисование, лепка, вырезание и наклеивание тренируют мелкую моторику и координацию движений, а также помогают ребенку знакомиться со свойствами разных материалов.

Создание поделок развивает внимание и навыки планирования. Чтобы выполнить работу, ребенку нужно придумать замысел, подготовить материалы и последовательно выполнить необходимые действия. Родители могут помочь ему с помощью вопросов "С чего начнем?", "Что нам понадобится?", "Что сделаем дальше?".

Обсуждение цветов, форм и деталей обогащает речь, а придумывание историй по рисункам развивает воображение. Даже небольшие решения, например выбор цвета открытки или места для звезды, помогают ребенку почувствовать самостоятельность и понять, что его идеи важны.

"Не так важно, получится ли украшение ровным и похожим на образец. Гораздо важнее радость от того, что вы сделали его вместе", – отметила Егоренкова.

Психолог посоветовала родителям ориентироваться на самочувствие и интерес ребенка, не пытаться закончить поделку за один раз и предлагать ему самостоятельно выбирать занятие. Взрослым стоит помогать только там, где это действительно необходимо, и не делать всю работу вместо ребенка. Также важно замечать его старания, а не оценивать только готовый результат.

Для совместного досуга специалист предложила вырезать снежинки и делать гирлянды, придумывать сказки о новогодних путешествиях и устраивать игру "Зимняя находилка". Например, можно предложить ребенку найти вокруг три круглых предмета, что-нибудь белое и мягкое или вещь, похожую на звезду. Такие занятия помогают развивать наблюдательность, внимание и речь.

Егоренкова также напомнила, что материалы необходимо подбирать с учетом возраста ребенка, а ножницы и мелкие детали использовать только под присмотром взрослых.

Ранее сообщалось, что в московских парках школьники от 10 до 17 лет могут посещать образовательные и творческие кружки по блогингу, журналистике, анимации, этикету, шахматам и ораторскому искусству. В ландшафтном парке "Митино" работает бесплатный кружок "Блогинг". Участников учат создавать и продвигать контент для соцсетей, снимать и монтировать видео, а также работать над дикцией и поведением в кадре.

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