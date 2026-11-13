Певица Аврил Лавин впервые стала мамой в 42 года

Фото: ТАСС/АР/Evan Agostini

Певица Аврил Лавин в 42 года объявила о рождении первого ребенка. Об этом сообщает Super со ссылкой на соцсети артистки.

Лавин опубликовала фото с младенцем и подписала его: "Наша маленькая принцесса". На снимке также видны мужские руки, однако имя отца ребенка не раскрывается.

О своей личной жизни в последнее время исполнительница не высказывалась. Последний ее публичный роман был с рэпером Tyga.

Ранее российский музыкант Женя Трофимов и его супруга София впервые стали родителями. В октябре у пары родился сын Александр. С женой исполнитель познакомился еще в подростковом возрасте, 14 лет назад. Брак они заключили в 2023 году.