"Мосводосток" открывает решетки водоприемных колодцев в "ночь великого дождя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бригады ГУП "Мосводосток" при необходимости открывают решетки водоприемных колодцев, чтобы увеличить пропускную способность централизованной системы водоотведения на фоне дождя. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Специалисты продолжают контролировать ситуацию на улично-дорожной сети столицы в связи с прохождением атмосферных осадков. Дождевая вода самотеком уходит в городскую водосточную сеть.

Под особым контролем находятся низинные места, а также участки вблизи остановок городского транспорта.

По прогнозам синоптиков, Москву ждет "ночь великого дождя" – североатлантический циклон "Роми" принесет в столицу ливень, которого в середине ноября не было почти 60 лет. Ожидается, что в ночь на 14 ноября выпадет объем воды, равный 290 Черкизовским прудам.

Кроме того, возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. С 14 по 16 ноября ночью и утром возможен переход температуры воздуха в сторону отрицательных значений.

Москвичам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном авто и воспользоваться городским транспортом. Из-за осадков тормозной путь может увеличиться. Перед поездкой важно проверить работу стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости.