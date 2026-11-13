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13 ноября, 19:10

Технологии

Проведение ЕГЭ полностью переведут на отечественное ПО в 2027 году

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Проведение ЕГЭ полностью переведут на отечественное программное обеспечение в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"34 субъекта РФ в рамках последней экзаменационной кампании в разных форматах попробовали работать с использованием операционной системы Linux. Программное обеспечение показало свою готовность", – отметил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.

Параллельно сервисы для организаторов переводят на единую цифровую платформу "ГосТех". Сейчас они работают в пилотных регионах, а к 2028 году охватят всю страну.

Также Круглинский добавил, что уже с 2028-го все сервисы для граждан станут доступны на портале "Госуслуги". Через него можно будет решить практически все вопросы: подать заявление на участие в экзаменах и итоговом сочинении, получить уведомление о месте сдачи, узнать результаты, подать апелляцию и прочее.

Тренажер в 2026 году работал в тестовом режиме всего по двум предметам, но уже до начала кампании 2027 года заработает для всех 16 предметов ЕГЭ. Подать заявление через "Госуслуги" в этом году смогут участники из более чем 50 регионов.

Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, ОГЭ – со 2 июня по 5 июля. Также будут установлены особенности ГИА для выпускников из воссоединенных регионов и приграничных территорий.

Итоговое сочинение 11-классники и экстерны напишут 2 декабря. Заявления принимают до 18 ноября – за две недели до проведения. Почти 70% заявлений на итоговое сочинение подаются через "Госуслуги". На написание сочинения отводится 3 часа 55 минут.

Российским школьникам отведут 3 часа 55 минут на итоговое сочинение

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