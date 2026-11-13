Фигурантку дела о смерти жительницы Рязани при липосакции поместили под домашний арест

Фото: MAX/"Прокуратура Рязанской области"

28-летнюю женщину, проводившую липосакцию, в результате которой умерла жительница Рязани, поместили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в MAX.

Инцидент произошел днем 10 ноября. Подозреваемая, которая не имела высшего медицинского образования и лицензии в области пластической хирургии, арендовала помещение одного из городских офисных центров. Там она проводила липосакцию 41-летней женщине, после которой пациентка скончалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Расследование контролирует прокуратура.

СМИ сообщали, что женщина умерла прямо в кабинете. Это произошло сразу после процедуры. Установлением обстоятельств произошедшего занимался территориальный орган Росздравнадзора.