В РФ новые законы об опеке могут вступить в силу с января 2028 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральные законы, подготовленные Минпросвещения России для совершенствования системы опеки и попечительства, в случае принятия начнут действовать с 1 января 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что документы разрабатывались с учетом позиций федеральных и региональных органов власти, их поддержало большинство российских субъектов.

"Предлагается <...> определить переходный период, в течение которого (не позднее чем до 31 декабря 2030 года) субъектам РФ необходимо будет привести в соответствие с новым правовым регулированием, предлагаемым законопроектами, свои нормативные и правовые акты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичная опека подготовила проект "Каждому ребенку – своя семья". Он поможет создать счастливые приемные семьи. Многие дети-сироты уже обрели новую семью. В рамках нового проекта к новой жизни подготавливают как приемных родителей, так и ребенка.